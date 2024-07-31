AI需求帶動出口回溫 中研院上修經濟成長率至3.88％

中研院上修2024年台灣經濟成長率至3.88% 。（歐新社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央研究院經濟所今天發布最新經濟預測，上修2024年經濟成長率至3.88%，主因是在高效能運算與AI等需求帶動下，我國出口回溫，且內需也維持熱度；但中研院也示警，下半年通膨壓力不可小覷，預期全年CPI成長率將突破2%。

中研院經濟所兼任研究員林常青表示，上半年由於全球商品貿易回溫，並且在高效能運算與AI等新興科技應用需求帶動下，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據恢復成長動能，促使第一季經濟成長優於預期，實質GDP年增率達6.56%，預計下半年國內景氣穩定復甦，因此2024全年的實質經濟成長率預測向上修正至3.88%。

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林常青常以甜點來形容景氣狀況，他這次以法國知名甜點「火焰可麗餅」比喻，火焰代表熱情活躍，意即外需持續熱絡；而可麗餅本身質地柔軟，火焰的溫度可以把可麗餅的芳香帶動出來，意即在外需帶動下，內需同步增溫。

民間消費方面，中研院指出，今年至今消費者信心指數持續走升，就業市場穩定且股市交易活絡；政府也推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，皆有助提高家庭可支配所得及消費。再加上跨境旅遊與商務旅行需求暢旺，以上因素均可望維繫民間消費動能，預估2024全年實質民間消費成長率達2.62%。

民間投資方面，考量去年下半年基期較低的情況下，並且AI、高效能運算等新興科技需求持續擴增，將帶動相關供應鏈投資，可望挹注下半年民間投資動能，因此預測2024年實質民間投資年增率為0.86%。在政府及公營事業延續推動公共建設投資下，預估2024全年實質固定資本形成年增率為2.16%。

貿易方面，中研院分析，製造業各業成長步調不一，資通視聽貨品與傳產表現兩樣情，不過下半年人工智慧應用所推動的高速運算與伺服器等需求續增，出口將持續穩定成長並進一步帶動進口；將低基期效應及物價因素同時納入考慮，預期2024全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為8.48%與8.23%。

物價方面，儘管上半年商品類價格漲幅和緩，但4月起電價調漲，醫療費用、外食及教養娛樂等服務類價格漲幅仍大，鑒於電價調漲對物價的影響需要時間反應，房價的持續上漲對租金也造成壓力，加上軍公教加薪亦帶動整體薪資的調升，以及中南部因颱風豪雨成災的影響，中研院示警，下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年CPI成長率為2.21%。

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