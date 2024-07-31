全聯打造七夕限定藍眼淚 8/2起點亮宜蘭傳藝園區

全聯福利中心斥資近2000萬元打造七夕期間限定藍眼淚，於8月2日至8月24日每週五、六，在宜蘭傳藝園區舉辦《愛在夏天・夜傳藝》夜間活動。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕為振興地震後宜花東觀光，全聯福利中心斥資近2000萬元打造七夕期間限定藍眼淚，於8月2日至8月24日每週五、六，在宜蘭傳藝園區舉辦《愛在夏天・夜傳藝》夜間活動，屆時園區將展示絢爛光環境藝術、祈緣藍眼淚、極光火舞演出，8月2開幕當天更邀請到新一代天團「告五人」回宜蘭家鄉演出，為活動揭開序幕。

全聯集團董事長林敏雄為了響應文化部政策「以ESG之名推動企業投資文化」，今年在宜蘭傳藝園區並邀請曾在 2023 臺灣燈會中以《光鑰未來》大放異彩得到國際獎項的「FREES 自由的設計」藝術團隊，聯手策畫夜間盛宴《愛在夏天・夜傳藝》。

請繼續往下閱讀...

創造以光環境藝術為亮點的「光舞月河」燈光秀，將宜蘭傳藝的夜晚以五大光景裝置「迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林」點亮，搭配環河光束，透過系統程式，讓光舞裝置隨著四首世紀動人情歌共舞，遊客們在園區的每一處都能捕捉風格各異的絕美景致。

全聯善美的文化藝術基金會表示，《愛在夏天・夜傳藝》每週五、週六規劃了不同的精彩炫光主題秀，包括DJ Show、炙熱火舞、極光之翼、螢光馬戲，及由SwingTaiwan 社交舞與搖擺舞學校領舞的老派舞會等夜間主題表演輪番上陣。

同時，每週五、週六16:00-20:30，還有美食餐車、微醺飲料、美味小點、風味飲品、工藝文創等攤位進駐園區，為夜間活動點綴，帶來極致五感體驗，遊客們可帶上野餐墊，享受演出及美食。

為振興震後受創的花東地區，活動期間將會特別安排全聯行動超市車、阪急麵包車，以及美食市集在園內提供服務，並邀請花東知名品牌參與市集，現場同步販售在地特產，期望能透過這次的活動促進產業多元化發展，帶動宜蘭的夜經濟，預計將吸引1.3萬人次入園。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法