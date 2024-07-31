CEO暗示出售瑪莎拉蒂 斯泰蘭蒂斯澄清無意出售

斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）表示，集團無法承受不賺錢的品牌，稱不獲利的品牌將會被關閉，甚至被出售。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際汽車大廠「斯泰蘭蒂斯（Stellantis）」執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）日前暗示將出售虧損連連的知名義大利賽車與跑車「瑪莎拉蒂（Maserati）」，消息一出，引發外界關注。對此，斯泰蘭蒂斯今（31日）做出回應，稱集團無意出售瑪莎拉蒂。

綜合媒體報導，塔瓦雷斯近日表示，集團無法承受不賺錢的品牌，稱不獲利的品牌將會被關閉，甚至被出售。

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報導指出，塔瓦雷斯上述言論，是在斯特蘭蒂斯公布今年上半年業績後說出的。斯特蘭蒂斯今年上半年業績表現低於預期。斯特蘭蒂斯沒有公布旗下個別品牌的業績數據，但除瑪莎拉蒂外，指瑪莎拉蒂今年上半調整後營業虧損為8200萬歐元（約新台幣28.9億元）。讓外界認為，虧損連連的瑪莎拉蒂可能成為斯泰蘭蒂斯出售目標。

除了瑪莎拉蒂外，外界也認為，蘭吉雅 （Lancia） 或 DS等其他品牌可能面臨被斯泰蘭蒂斯淘汰的風險，因為上述品牌對斯泰蘭蒂斯集團的整體銷售貢獻微乎其微。

對於上述報導，斯泰蘭蒂斯今（31日）做出回應，稱集團無意出售瑪莎拉蒂，並重申對瑪莎拉蒂作為集團14個汽車品牌當中，獨特的豪華品牌的光明未來堅定承諾，也重申對整個產品組合的承諾。

斯泰蘭蒂斯旗下14個汽車品牌分別為，愛快羅密歐（Alfa Romeo）、瑪莎拉蒂、寶獅汽車（Peugeot）、克萊斯勒（Chrysler）、雪鐵龍（Citroen）、道奇汽車（Dodge）、DS汽車（DS Automobiles）、飛雅特汽車（Fiat）、吉普（Jeep）、蘭吉雅（Lancia）、歐寶（Opel）、公羊貨車（Ram）、Abarth以及佛賀汽車（Vauxhall）等。

斯泰蘭蒂斯30日股價收在15.49歐元，跌幅0.91%。

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