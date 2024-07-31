日銀宣佈升息 政策利率上調至0.25％

日銀今（31）日宣佈升息，將政策利率從0-0.1％上調至0.25％。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）在經過2天的貨幣政策會議後，今（31）日宣佈將政策利率從0-0.1％上調至0.25％，這是自3月結束負利率政策以來再度升息。

綜合日媒報導，日銀認為，在薪資上漲的支持下，經濟已經接近實現通膨目標，聲明指出，從可持續穩定實現2％通膨目標的角度來看，現階段調整貨幣寬鬆程度是恰當的行動，並稱，如果經濟和物價走勢繼續符合預期，日銀將繼續調高政策利率，並調整貨幣寬鬆。

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日銀9名政策委員中，包括日銀總裁植田和男在內的7人支持升息，另外2人則反對在7月升息。日銀官員認為，隨時可能進一步升息，因為伴隨著薪資成長，物價可能如預期持續穩定成長。儘管部份人士擔心，高物價可能導致個人消費下滑，但日銀認為，即使進一步升息，也不會對經濟前景、物價和薪資帶來重大影響。

此外，日銀也決定大幅減少購債，購債規模從每月約6兆日圓（約新台幣1.3兆元），每季逐步減少約4000億日圓（約新台幣869.6億元），到2026年1-3月，購債規模將降至3兆日圓（約新台幣6522億元）。

升息消息宣佈後，日圓對美元匯率約在152上下，一度回升至151.6。隨著日本與美國之間的利差逐步縮小，日圓匯率的低迷有望迎來逆轉。

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