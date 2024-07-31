淹水感測器7成無效？水利署：前瞻治水大幅改善且妥善率達96.6％

水利署澄清，全台淹水感測器妥善率達96.6%，在凱米颱風發揮功能。（水利署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕媒體報導全台淹水感測器有近7成無效，經濟部水利署說明，淹水感測器是以過去曾經積淹水地點優先設置，審計部報告統計期間發生颱風次數較少，多為局部地區豪大雨情況，且前瞻治水後，部分地區積淹現象已大幅改善因而無淹水紀錄，水利署也提出數據澄清，全台淹水感測器妥善率達96.6%，在凱米颱風期間有發揮功能。

報載提到「審計部『112年度中央政府總決算審核報告』中指出，全台的淹水感測器竟有近7成未發揮效能，完全沒有記錄到任何淹水」；水利署發出澄清說明，淹水感測器是以過去曾經積淹水地點優先設置，並由地方政府會同在地居民考慮地區淹水潛勢、防汛熱點等因素，酌予調整位置或擴大布建。

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水利署指出，審計部報告統計期間發生颱風次數較少，多為局部地區豪大雨情況；且前瞻計畫治水陸續發揮成效，部分地區積淹現象已大幅減輕，因此有部分淹水感測器無淹水紀錄情形。

水利署後續會依近年治水成效及經費許可調整或增加淹水感測器布設地點，也會與地方政府落實管理，維持設施正常，讓淹水感測器能有效、迅速，做為防災人員迅速應變重要工具。

水利署也提出數據，全台淹水感測器2072支，整體妥善率達96.6%，在本次凱米颱風中運作正常，讓水利人員第一時間共回報514筆淹水感測通報，掌握淹水變化及消長情形，是第一線救災人員救災、疏散避難評估的重要工具。

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