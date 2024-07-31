防中國車來台洗產地 ! 經濟部出重手、「這2大車款」恐受衝擊

經濟部出重手頒新制，防中國車來台洗產地 。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，國內有汽車整車業者疑有化整為零的情況，自中國地區引進整車零組件達95%比例、來台組裝，嚴重影響國內零組件業者生計。據報導，經濟部出重手，所公布新制法令將適用國產車，包括燃油車及電動車，而且只針對「中國車款」，受新制直接受影響是裕隆集團旗下的中華車所引進的MG，還有裕隆即將引進的大通汽車。

未來國內六大車廠，包括國瑞、裕隆（2201）、本田、福特、三陽（2206）、中華車引進任何車款也會審查是否為「中國車款」、並且要求國產化承諾。經濟部指出，截至目前為止，中國整車及車輛底盤不允許自中國地區進口，旨在讓國內汽車零組件業者，有公平競爭的環境。

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經濟部30日宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化例，上市第一年15%，上市第二年25%，第三年35%，業者在地化供應鏈比重須逐年提高比例，並且溯及既往，自8月1日起實施。

為使業者確實落實承諾，政府相關單位已經研擬相關配套進行管理，自業者提出申請程序。如擬自申請中國樣車進口與專業人士來台、進口中國製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架四項產品，以及相關車款申請或換發車輛領牌相關審驗前，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾書，並取得產發署同意文件後，才能進行申請，相關措施將於8月1日正式實施。

經濟部對「中國車款」定義有四項，包括中國車企品牌與國際品牌合資者、中資併購之國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者，以及中國品牌。

若國內車廠要引進上述車款來台組裝、銷售，就會被嚴審，並要求一開始就有國產化承諾。

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