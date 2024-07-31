日圓大升至0.2195逾半年新高 3週匯差變化「超驚人」：換10萬少7200元

日圓近期強彈，台銀日圓現鈔賣出牌價週三（31日）上午一度衝至「0.2195」，創下逾半年高點。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行昨（30日）召開為期2天的貨幣政策會議，結果將在今（31日）天下午出爐，由於市場預期可能會升息，日圓匯率今天勁揚，台銀日圓現鈔賣出牌價今天上午一度衝至「0.2195」，創下今年1月初以來的逾半年新高，若與3週前、7月11日創下的今年低點相比，換10萬元台幣足足少了3萬2939日圓。而3萬2939日圓以0.2195匯率換算，相當於7230元新台幣。

台銀最新牌告匯率顯示，日圓現鈔賣出價在今天9點33分時，一度來到0.2195元，創今年1月初以來的逾半年新高。而就在7月11日時，台銀日圓現鈔賣出才創下「0.2047」史上最低收盤價，時隔3週前已不見「換匯甜甜價」。

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若以兌換10萬元新台幣來看，在7月11日的0.2047匯率時，可換到48萬8519日圓，但在今天上午0.2195匯率時，只能換到45萬5580日圓，等於相隔3週換匯，直接少了3萬2939日圓，這相當於7230元新台幣。

而大多數日本拉麵售價在800日圓至1200日圓之間，若以1碗拉麵1000日圓來算，和3週前換匯相比，等於直接少吃了32碗拉麵。

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