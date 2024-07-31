焦點股》廣達：間接打入蘋果AI鏈 股價歡聲雷動

廣達（2382）受惠於蘋果（Apple）採購Google AI伺服器，未來獲利表現備受期待。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器代工廠廣達（2382）受惠於蘋果（Apple）採購Google AI伺服器，未來獲利表現備受期待，今股價受到買盤力挺開低走高、由綠翻紅，盤中高低點振幅達到6.28%，截至上午10時44分暫報278元，漲幅2.77%，成交量逾2.3萬張。

廣達最快本季即將開始出貨輝達（NVIDIA）GB200機櫃，加上H系列AI伺服器產品營收能量放大，法人看好第2季、第3季每股盈餘（EPS）將逐季成長，加上大客戶谷歌取得蘋果AI伺服器訂單，後續可望為廣達出貨動能增添柴火，進一步擴大營收與獲利規模。

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法人認為，廣達今年的營運狀況已經超出預期，特別是第2季的營收季對季、年對年顯著成長，優於市場與各家分析師的期待，展望2025年，由於廣達站穩輝達GB200 AI伺服器重要供應商地位，且得益於每單位的運算力成本降低，預期將有助推升廣達的業績與盈利能力。

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