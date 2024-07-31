中國7月製造業PMI續緊縮 服務業成長同步放緩

中國7月製造業PMI降至49.4，連續3個月陷緊縮。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（31日）公佈的官方調查顯示，中國7月製造業活動連續第3個月緊縮，持續未緩解的房地產危機但就業不確定拖累了經濟成長，使得北京需要推動更多刺激措施的預期仍在。

《路透》報導，中國製造業官方採購經理人指數（PMI）從6月的49.5在7月進一步降至49.4，低於50榮枯線，但略高於預期中位數49.3。全球第2大經濟體Q2成長速度遠低於預期，其中消費領域特別令人擔憂。由於通貨緊縮壓力迫使企業大幅削減從汽車、食品到服飾等各種商品的價格，零售成長跌至18個月以來低點。

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儘管中國官方公佈的3000億人民幣（約新台幣1.37兆元）超長國債當中，有一半將用於支持消費者舊換新計劃，但這一數字仍被認為太少，無法有效促進經濟復甦，因為他僅相當於經濟產值的0.12％、2023年零售額的0.3％。

過去幾個月以來，中國強勁的出口為工廠提供了一些支持，並推動政府實現5％左右的成長目標，但隨著愈來愈多的貿易夥伴考慮進口關稅，出口帶來的提振未來恐怕無法持續太久。

6月出境出貨量成長速度為15個月內最快，進口則意外萎縮，顯示中國國內需求仍疲軟，而製造商正搶在貿易夥伴徵收關稅之前，搶先裝載訂單。

與此同時，7月非製造業活動擴張也跟著放緩，顯示中國國內服務需求放緩，家具房地產業持續的危機。包括服務業、建築業在內的中國官方非製造業PMI從6月的50.5放緩至50.2。國內消費低迷與房地產價值下降密切相關，房價下跌讓眾多家庭感覺更窮，因為70％的家庭財富都在房地產當中。

分析人士預估，在本週召開中共中央政治局會議後，當局預計將實施新一輪的房地產支援政策措施。中國官媒則在報導指出，中國將加強宏觀經濟政策，透過刺激消費擴大內需。

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