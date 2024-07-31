南韓禁 iPhone「尋找」功能？政府澄清：是蘋果自己不開放

在南韓，蘋果手機並未開放「找尋」功能，若用戶遺失蘋果手機，恐永遠找不到。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓媒體先前報導，蘋果的「尋找」功能在南韓無法使用，示警當地居民和旅客，如果不小心丟失了蘋果手機，那麼基本上可直接視為「它永遠消失了」。南韓政府官員澄清，並非政府禁用禁iPhone「尋找」功能，是蘋果自己不開放。

據《韓國先驅報》報導，南韓是唯一1個「Find My」無法使用的國家，網路連署請願者指責這家美國公司歧視南韓。

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據報導，先前傳出南韓無法使用iPhone「尋找」功能，可能是受制於南韓法規，但遭當地官員否認這不是事實。因此，當地iPhone用戶發起了請願書，呼籲蘋果啟用這項功能，如果獲得足夠的連署人數，南韓政府也會出面說明、並參與其中。

本週一（29日）時南韓國民議會請願網站上，出現了要求蘋果公司啟用「尋找」應用程式的請願書，目前附議的人數已超過6500人。韓媒指出，但只要達到5萬人附議，南韓政府就會對此作出回應。

該請願書內容為，「由於蘋果韓國對「尋找」應用程式莫名其妙的禁令已超過15年，蘋果設備用戶在設備丟失或被盜時必須面臨潛在的損失，甚至連外國人也無法在韓國使用「尋找」。

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