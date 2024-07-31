傳日銀考慮升息！3日媒同指「升息至0.25％」

市場傳出日本央行考慮升息，3家日本預測「升息至0.25%」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行有望在今（31日）公告貨幣政策，有3家日本媒體率先預期，日本政府將由現在的0至0.1%升息15個基本點至0.25%、購債規模在2個月內減半。報導指出，日圓是全球套利交易重要貨幣，市場正緊盯日本央行決策。

日本放送協會 （NHK） 引述知情人士消息稱，日本央行的審議委員們將討論上調利率至0.25% 附近，目前是0%至0.1%區間。

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NHK表示，倘若日銀真的實施升息，將是自今年3月解除負利率政策以來的首次升息。《NHK》則指出，日本央行審議委員們預計討論「把目前0到0.1%之間的政策利率提高到0.25%」的提案。

《日本時事新聞社》也指出，日本央行正考慮在周三結束為期兩天的政策會議上，將短期利率從目前的0-0.1%上調至0.25%左右。《日經新聞》認為，日本央行將在會議上考慮升息至0.25%，還考慮決定減少其每月購買日本政府債券的幅度和速度。

報導指出，日本央行總裁植田和男表示，如果基本物價上漲朝著 2% 的穩定通膨目標上升將考慮升息，多數審議委員認為物價正在按照預期成長。不過，委員會也有意見，認為應該留意日圓貶值導致物價上漲的風險。

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