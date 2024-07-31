內政部住宅補貼明開辦 搭配新青安北市優惠額度最高可貸1250萬元

內政部住宅補貼可搭配新青安方案共同使用。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部住宅補貼將在8月1日開放申請，而且可搭配新青安方案共同使用，以自購住宅貸款利息補貼為例，兩項合併之下，台北市最高可申貸1250萬元，此外，「自購住宅貸款戶」更享有1碼、0.25%的利息補貼優惠，而加碼1碼的補貼期限到2026年7月31日止。

內政部國土署指出，住宅補貼分為「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，今年設定目標戶數前者為4千個名額、後者則是2千個名額，今年採線上與郵寄等兩種申請方式。

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而兩項申請資格限制，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額以及家庭不動產限額等4項條件，以戶籍設在台北市的民眾來說，家庭年所得須低於164萬、每人每月平均所得低於6萬8772元、家庭動產限額低於715萬元、家庭不動產限額低於940萬元。

申請限制須同時符合4條件

而六都、金門縣、連江縣以外的其它縣市，家庭年所得須低於103萬元、每人每月平均所得低於4萬9805元、家庭動產限額低於310萬元、家庭不動產限額低於549萬元。

至於，自購住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度，台北市最高為250萬元、新北市最高為230萬元，其它縣市最高為210萬元，而修繕住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度則是80萬元。

國土管理署表示，「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」可搭配財政部的新青安方案，若符合自購住宅的申請民眾，兩項合併之下，最高優惠貸款額度，台北市可達1250萬元、新北市1230萬元、其它縣市則是1210萬元，開放申請時間為8月1日至8月30日為止。

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