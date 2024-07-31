焦點股》矽統：股價反彈 亮燈漲停

矽統今股價開高走高，亮燈漲停（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聯電轉投資的IC設計廠矽統（2363）雖然持續虧損，但今股價反彈，盤中逆勢衝達漲停價78.1元，上漲7.1元，截至10點，成交量超過2.2萬張，表現強勢。

矽統近日公佈第二季財報，營收為0.5億元、季增47%，稅後淨損1.2億元、季減39.16%，每股稅後虧損0.16元。上半年營收0.84億元，稅後淨損1.93億元，每股稅後虧損0.26元。

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矽統辦理現金減資26.23億元，每股退還股東3.5元，配合減資換發新股，新股於29日上市買賣，當日跌停作收，但外資買超876張，昨也續跌，外資賣超623張、投信小買13張，今反彈拉漲停。

現金減資是矽統改造的第一步，接下來，現有產品調整並重新聚焦，留下有競爭力和前景的產品線，還有補強競爭力，尋找未來有互補性的產品一起合作，以增加營收與提升競爭力，但改造需要時間，成效待觀察。此外， 矽統從聯電接手中國聯暻設計服務公司，對矽統在營收和獲利將會有幫助。

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