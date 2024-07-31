AMD財報點燃AI村民希望 陸行之：換AMD救台積電

美國晶片大廠「超微（AMD）」週二（30日）盤後公布財報，營收超乎華爾街預期，AI晶片銷售的強勢成長，激勵AMD盤後股價大漲逾8%。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠「超微（AMD）」週二（30日）盤後公布財報，營收超乎華爾街預期，AI晶片銷售的強勢成長，激勵AMD盤後股價一度大漲逾8%，反觀輝達（NVIDIA）同日創下3個月最大跌幅7%，台積電ADR也下挫3.42%。知名半導體分析師陸行之今（31日）在臉書發文稱，去年他曾經說過1個輝達（NVIDIA）救T同學（此指台積電），這次看看會不會輪到AMD救T同學1次」。

陸行之指出，這季度的法說指引高於/低於市場預期的，盤後一視同仁暴跌，高於市場預期的是利多出盡，低於市場預期的當然不用說了，但AMD 30日公佈第3季度營收指引後，盤後上漲逾8%，陸行之整理下述6個重點與讀者分享。

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第一，AMD預期第3季度營收季增10%至20%，年增16%，比市場預期好1%，主要是受到數據中心晶片驅動。

第二，AMD公布第2季度數據中心晶片營收達28.34億美元，季增21%，年增115%，數據中心營業利潤達7.43億美元，營業利潤率達26.2%，季增3百分比，年增15百分比。

第三，AMD第2季度庫存達5.04個月，季增5%，年增7%。

第四，因為有2.3億美元併購賽靈思（Xilinx）的攤銷費用放在COGS，3.7億美元攤銷費用放在營業費用，AMD第2季營業利潤率還是只有5%，但第3季有機會超過10%，但即便如此，還是跟輝達差一大截。

第五，微軟（Microsoft）剛才公布第2季資本開支趕超谷歌（Google）達138.7億美元，年增55% vs. 谷歌年增91%，看起來2家公司跟特斯拉（Tesla）一樣，買AI GPU不手軟，但花這麼多錢，短期獲利回收應該很困難。

第六，從數據分析來看，AMD確實從輝達手上搶下一點AI GPU份額，估計AMD第3季AI GPU份額超過5%，不知道輝達會不會來個大降價，還是會跟AMD分食市場。

AMD股價30日收在138.44美元，跌幅0.94%。截至台北時間31日早上9點50分，台積電股價暫報931元，跌幅0.96%。

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