晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Fed會議可望透露降息線索 黃金上漲約1％

2024/07/31 08:58

黃金週二（30日）上漲約1%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週二（30日）上漲約1%，因投資者樂觀認為，聯準會（Fed）本週政策會議結束時，可能會透露9月降息線索。

現貨黃金上漲0.8%，報每盎司2403.47美元；8月交割的黃金期貨上漲1%，報每盎司2451.9美元。

《路透》報導，Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示，歐洲經濟出現更多裂縫，他們將在9月降息，美國預計也會降息，這支撐了黃金市場。」

Fed為期兩天的會議將於週三結束，市場預期Fed將維持當前利率，但可能暗示最早將於9月放鬆政策。

另外交易員也正在等待本週將發布的一系列美國就業數據，包括週五最關鍵的非農就業報告。

美國6月職缺小幅減少，而前1個月的數據上修，顯示支撐經濟的勞動力持續有彈性。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）表示：「不能排除黃金短期內出現令人失望的情況之可能性，但整體來說，黃金價格未來幾月和幾季仍朝上漲方向邁進。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財