Fed會議可望透露降息線索 黃金上漲約1％

黃金週二（30日）上漲約1%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週二（30日）上漲約1%，因投資者樂觀認為，聯準會（Fed）本週政策會議結束時，可能會透露9月降息線索。

現貨黃金上漲0.8%，報每盎司2403.47美元；8月交割的黃金期貨上漲1%，報每盎司2451.9美元。

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《路透》報導，Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示，歐洲經濟出現更多裂縫，他們將在9月降息，美國預計也會降息，這支撐了黃金市場。」

Fed為期兩天的會議將於週三結束，市場預期Fed將維持當前利率，但可能暗示最早將於9月放鬆政策。

另外交易員也正在等待本週將發布的一系列美國就業數據，包括週五最關鍵的非農就業報告。

美國6月職缺小幅減少，而前1個月的數據上修，顯示支撐經濟的勞動力持續有彈性。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）表示：「不能排除黃金短期內出現令人失望的情況之可能性，但整體來說，黃金價格未來幾月和幾季仍朝上漲方向邁進。」

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