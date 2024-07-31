2024全球經濟自由國家 台灣登榜前4、亞洲第2！

全球經濟自由度最高的國家為新加坡，台灣也有上榜，排名全球第4、亞洲第2。（美聯資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財投資網站《Investopedia》報導，30多年來，「傳統基金會」（Heritage Foundation）與《華爾街日報》合作發布了年度經濟自由指數，全球自由度最高的國家為新加坡，而台灣也有上榜，排名全球第4、亞洲第2。

報導指出，根據傳統基金會排名，前4名國家是唯一真正被認為是「自由」的國家。在這分排名中，新加坡以83.5分拿下全球經濟最自由國家。文章表示，新加坡在產權、貿易自由和稅收方面得分特別高。文章強調，新加坡對全球商業的開放態度和創業的簡單流程，是其特別大的優勢。

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瑞士以83分排行全球經濟自由國家第2，愛爾蘭則是以82.6分排行全球經濟自由國家第3。

台灣以80分上榜全球經濟自由度國家第4名，在亞洲方面排行第2。文章指出，台灣在司法效率、稅收負擔、政府支出和財政健康方面得分很高。

而台灣堅定致力於法治，並對全球商業開放。文章指出，台灣的經濟得益於運作良好的制度和監管框架、貨幣穩定和強而有力的法律框架。

另外文章還列舉經濟自由得分最低的國家，分別為北韓（2.9）、古巴（25.7）、委內瑞拉（28.1）、蘇丹（33.9）。

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