彭博：英特爾擬裁員數千人 以降低成本

知情人士表示，英特爾計劃裁減數千個工作崗位，以降低成本。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，美國科技大廠英特爾（Intel）計劃裁減數千個工作崗位，以降低成本，並為公司野心勃勃的目標提供資金，藉此從獲利下滑和市佔損失中復甦。

《彭博》報導，根據了解公司計劃的人士透露，裁員的消息最快可能在本週宣佈，英特爾預定在本週四（8月1日）公佈第2季財報，英特爾目前約有11萬名員工，裁員的計劃預計不包含分拆部門的員工。

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為改善技術，並協助英特爾重新奪回半導體產業的主導權，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）近年在研發上投入巨資。受到這項消息激勵，英特爾盤後漲逾1％。

以輝達（NVIDIA）為首的其他晶片製造商，在研發利潤豐厚的半導體方面，已經取得了領先地位，這些半導體專為要求嚴格的AI（人工智慧）相關任務而設計。英特爾同時也面臨著主要業務筆記型電腦和桌上型電腦晶片需求不均的問題。

英特爾自2022年10月啟動裁員後，到2023年底員工人數減少約5％，來到12萬4800人。英特爾預計，到2025年，這些人事成本削減，將為公司省下高達100億美元（約新台幣3292.5億元）。

分析師預估，英特爾即將公佈的Q2營收，將與去年同期持平。華爾街預估，2024下半年成長可能小幅回升，全年銷售則成長3％，來到557億美元（約新台幣1.83兆元），預計將會是2021年以來首度出現年收入正成長。

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