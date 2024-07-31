日本榮獲全球「最想再去玩的國家」！日媒卻點出一大隱憂

最新調查結果顯示，日本被評為全球「想再去旅遊的國家」第一名，得票率高達34.6％。圖為東京街景。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本電通公司最新調查結果顯示，日本被評為全球「想再去旅遊的國家」第一名，得票率高達34.6％，遠遠超過第二名新加坡的14.7％，而遊客到日本最期待的就是體驗各種美食。日媒指出，這份調查結果充分體現出「日式待客」的成功，不過也點出一大隱憂，就是在遊客眼中，知名度較高的目的地，依然集中在東京、大阪和京都等熱門地區，其他地區還需要更努力吸引遊客。

《共同社》報導，這份調查針對全世界15個國家的7460名受訪者進行，在今年1月至3月實施，由於形式為複選，排在日本和新加坡之後的國家，依序為美國（13.0％）、韓國（10.5％）和英國（10.4％）。

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調查中詢問旅客「赴日本旅遊最期待的體驗是什麼？」，最多人回答為「各種美食」，得票率28.6％。之後依序為「不同於他國的獨特文化」（27.9％）、「其他國家沒有的自然景觀」（25.6％）。

值得注意的是，被問到「在日本最想花錢體驗和享受什麼？」，平價日式餐廳榮登冠軍，得票率高達41.4％。

有關於日本都道府縣在海外遊客中的知名度，東京以55.6％位居第1。其次為大阪46.4％、京都43.3％、廣島36.9％、北海道35.1％。排名前5的都道府縣從2016年起至今沒有變化。

遊客也在調查中，反映了到日本熱門地區旅遊的顧慮點，主要是「擔心語言不通」、「不熟悉當地景點」。報導認為，冷門觀光地在吸引遊客方面，具有高度發展潛力，但如何提供充足的外語服務，以及如何向海外遊客傳遞資訊，仍是急需解決的課題。

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