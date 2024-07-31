日本新外匯事務官上任 保留干預措施穩定日圓

日本財務省主管外匯事務的新任副大臣三村淳（Atsushi Mimura）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務省6月底公告一系列人事異動，主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda）卸任，原財務省國際局長三村淳（Atsushi Mimura）接班，週二（30日）接受外媒訪問時，三村淳表示，日本將保留當局對於日圓政策的基本方針，適時的干預仍是解決匯率過度波動的選項。

《路透》報導，三村受訪時指出，日本將根據國際商定的承諾行事，匯率應由市場決定，但是過度波動或是毫無秩序的波動，可能會對經濟和金融穩定產生不利影響，因此國際社會一致認為，必要時允許採取包括干預在內的措施。

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現年57歲的三村淳週三（31日）正式出任日本財務省副大臣，主管國際事務，同時負責監督國內貨幣政策，並協調其他國家的經濟政策。三村上任之際，日圓正從38年低點逐步回升。雖然日圓疲軟提振了出口，但同時也推高了進口成本，並損害消費，進而成為政策制定者擔憂的來源。前任官員神田真人在3年任內期間，分別在2022年和2024年主導干預行為，大規模買進日圓，並因為多次警告市場不要壓低日圓而聞名。

三村表示，財務省副大臣職位的變動，不代表外匯方面的基本政策出現變化，或是任何事情將出現變化，因為這些政策是由財務省作為一個機構共同決定的。三村拒絕對目前的市場情勢多做評論，並稱，這類發言可能會對市場產生不可預見的影響。

但三村也暗示，與市場溝通的方式可能會改變。三村強調，與市場的溝通極為重要，一直發聲是一種溝通方式，但不說話也可能是另一種方式，當局要避免造成不必要的市場猜測或不確定性。

三村指出，日圓匯率確實因過去數十年的通貨緊縮而走弱，唯一、自然的解決方法，就是提高日本的經濟競爭力和成長潛力，而成長領域不能僅限於傳統製造業，同時也應該包括入境旅遊、流行文化、軟文化等。三村也補充，財務省也將繼續與日本央行（BOJ，日銀）和金融監管機構金融廳（FSA）合作，因為三方需要在宏觀經濟政策上達成共識。

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