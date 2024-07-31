輝達狂瀉7％、台積電ADR下挫3.42％！道瓊漲逾200點

週二美股漲跌互見。（法新社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週重量級科技公司陸續公布財報，週二晶片股和大型股疲軟，那斯達克及標普500指數分別下跌1.28%、0.5%，道瓊工業指數上漲203.4點、0.5%，費城半導體指數下挫3.88%，台積電ADR下跌3.42%，收在154.54美元。

綜合外媒報導，對大型科技公司來說，本週為重要的財報週。微軟在公布季度業績前股價下跌0.89%，收盤後，這家軟體製造商公布的財報顯示其營收優於預期，但Azure雲端運算服務成長未達預期，盤後交易一度下跌約7%。

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晶片製造商輝達被視為人工智慧成長的主要受益者，週二股價下跌7.04%至103.73美元，拖累其他晶片股。其他大型企業部分，蘋果微漲0.26%，亞馬遜下跌0.81%，Meta下跌0.54%。

目前為止，財報季表現穩健。FactSet的數據顯示，在已公布業績的240家標普500指數公司中，約80%的利潤超出預期。

此外，聯準會為期兩天的政策會議於週二開始，投資人希望主席鮑爾能夠暗示未來幾個月預計降息的時間和次數。

道瓊工業指數上漲203.4點或0.5%，收40743.33點。

那斯達克指數下跌222.79點或1.28%，收17147.42點。

S&P 500指數下跌27.1點或0.5%，收5436.44點。

費城半導體指數下跌197.47點或3.88%，收4890.15點。

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