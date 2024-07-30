賀吳榮義卸任台杉董座 蔡英文分享退休生活：找到生活節奏最重要

台杉投資前董事長吳榮義於7月26日卸任。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國家級投資公司台杉投資管理顧問公司於7月26日完成董事改選，並推舉前行政院副院長林信義擔任董事長，台杉也特地為卸任的前董事長吳榮義舉辦榮退感恩餐會，在製作的歡送影片（https://www.youtube.com/watch?v=BXcvmZAID2U）中，前總統蔡英文驚喜現身分享自己520以來的退休生活。

吳榮義從台杉2017年成立至今擔任董事長長達7年，可以說台杉初期的募資，很多是靠吳榮義的資歷及聲望，向公民營金融機構及民間企業募資，不但投資點火政府重點產業，扶植新創企業，並成立台杉青年創業學院，培育創新創業的人才、建立生態系。

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歡送影片中，吳榮義回憶，2017年他退休了沒事，官員的一通電話，他就接下台杉的董事長一職。他感嘆，要向民間募資很困難，因為有錢的老闆都認為自己最會投資，為什麼要把錢給台杉投資。

吳榮義在任的7年時間，台杉繳出亮麗成績單，管理近300億元，投資逾75家公司、協助5家美國公司IPO、6家台灣公司上櫃、促成4家台美公司完成併購，投資暨扶植創新創業生態系，橫跨美歐日東南亞，吳榮義為台杉奠定了更上一層樓的基礎。

蔡英文也在影片中現身，祝福吳榮義榮退。蔡英文回憶，2006年她從吳榮義的手上接下行政院副院長的職務。對她來說，吳榮義是很敬重的董事長，也是專業的經濟學家，不論是她當民進黨黨主席或是總統任內，吳榮義一直以來給予很多支持，也在國家或經濟發展上給了非常寶貴的意見。

蔡英文除了恭喜吳榮義終於要退休，可以好好休息一下，也分享自己於520卸任後，關於退休生活的一些心得。

蔡英文說，退休是另一段美好旅程的開始，這段時間她發現，從一個職位退下來之後，最重要的就是找到自己生活的節奏。她提到，吳榮義有興趣的話，可以和她相約聚會聊天，用不同的方式關心台灣。

蔡英文說，吳榮義待過政府，也長期在學術界、金融界服務，不僅為台灣培養出許多人才，也為台灣擘劃經濟藍圖，她相信以吳榮義的智慧和洞見，一定能在未來繼續給予更多的建議，幫助台灣把握機會，讓台灣持續壯大。

台杉投資是由國發會報奉行政院同意，於2017年8月成立的國家級投資公司，國發基金持股40%，另還有公營及民營行庫入股。

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