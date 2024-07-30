風機挺過颱風 經部：全數346座仍屹立海上

經濟部指出，海上346座風機挺過颱風凱米，全數安然無恙。圖為海上風機俯視照。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕政論節目名嘴趙少康2017年曾公開質疑，離岸風力發電機能否挺過強勁風浪，「一個大颱風過後，到底多少能夠存在？我都很懷疑」，令他直呼光憑想像就毛骨悚然。對此，經濟部指出，經歷這次凱米颱風的強烈風雨，總計346座風機都安然無恙，依然屹立在海上。

經濟部指出，凱米颱風影響期間，風力持續出力，統計風力本月24日穩定出力200萬瓩的電力，相當於1座核三廠的發電量。

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至於目前風機建置數量與進度，經濟部表示，今年截至7月已新增65座離岸風機，現在全球加速建置離岸風場，尤其是歐洲各國在烏俄戰爭後，對能源自主性的重視更勝以往，台灣也正遭遇施工船供應不足的挑戰，但將持續克服困境。

另起死回生的允能雲林離岸風場日前也宣布，已有過半、42座風機併網發電，預計年底前能完成總計80座風機安裝。

經濟部標準檢驗局官員則指出，台灣在推動離岸風電的初期，就與日本合作提出抵禦颱風的新規，必須符合Class T的風力機等級（10分鐘平均風速達每秒57秒，相當於17級風的強烈颱風），T意指的就是Typhoon（颱風），此標準比歐洲頂規的Class 1A還高。

官員也補充，颱風風速過強，風機葉片會啟動保護機制，葉片會停止運作以確保機組安全，避免高速運轉造成損傷。每個風場的停機風速略有不同，大致上停機風速落在約每秒25至35公尺。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）也指出，為確保風機品質可承受一定規模的颱風與地震，經濟部標準檢驗局規範離岸風機必須符合Class T的風力機等級，「台灣離岸風電業者所建置之離岸風機，皆須符合我國標檢局規範」。

此外，風機亦需符合耐震需求，以475年回歸期所計算得出的平均震度6級，作為風機耐震要求。

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