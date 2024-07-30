金管會開放2大金融商品 「主動式」、「多重資產」ETF明年正式上路

金管會證期局表示，「主動式ETF」是採取「全透明」揭露，全市場都可同時知道成分股，應無「跟單」疑慮。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會研議多日的「主動式」及「多重資產」ETF，今天終於拍板並正式公布明年正式上路。金管會表示，「主動式ETF」是採取「全透明」揭露，全市場都可同時知道成分股，應無「跟單」疑慮；至於「多重資產ETF」將放寬指數成分證券標的，民眾未來可以同時投資股票及債券。

國內目前共有17家投信業者發行ETF家，據瞭解，至少多達15家業者有興趣發行主動式ETF商品；投信業者預估，以目前ETF的熱度來看，光是明年正式上路後，至少可以募集到新台幣2千億元。

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金管會副主委陳彥良表示，金管會將打造具有臺灣特色的「亞洲資產管理中心」，並從人、金流、參與機構及商品四大構面著手規劃相關措施。其中，「商品」是以鬆綁法規開放多元化金融商品為方向，金管會與證交所、櫃買中心及投信投顧公會共同擬定開放主動式ETF及被動式多資產ETF，以作為落實商品多元化。

首先，在主動式ETF方面，證期局副局長高晶萍表示，「主動式ETF」是由基金經理人依照投資目標與投資策略主動建構投資組合，並進行操作調整；相較之下，現行商品的「被動式ETF」，則是透過追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現，兩者截然不同。

高晶萍說，考量國內首次引進主動式ETF，初期開放主動式股票ETF及主動式債券ETF，投資組合採「全透明」方式，每日向市場公告ETF實際投資組合（前一日），且不強制要求須有績效參考指標。

不過，外界擔心，主動式ETF因為採取全透明揭露，不像被動式ETF只揭露前十大投資個股，是否會出現「跟單」問題，造成股市波動或其他亂象？對此，高晶萍回應，主動式ETF的「每日揭露」，是指今日開盤前，就知道昨天的所有投資組合比重，但是，並非盤中同步揭露，尤其，整個全市場都知道成分股，整個市場都是公平，但「跟單」往往是資訊不透明的情況下。

對此，高晶萍回應，主動式ETF的「每日揭露」，是指今日開盤前，就已經知道昨天的所有投資組合比重，並非盤中同步揭露；尤其，整個全市場都知道成分股，整個市場都是公平，但「跟單」往往是資訊不透明的情況下；換言之，若有不當操作，證交所或櫃買中心也有股市監視系統進行處理。

高晶萍說，金管會在今年初已針對基金經理人新增7項並精進6項利益衝突防範措施，防止基金經理人內線跟單；她強調，主動式ETF開放後，若針對基金經理人管理有需要進一步規範，將會持續滾動檢討。

其次，證期局表示，「被動式多資產ETF」，目的在於資產配置能更多元，尤其，近年來，我國追蹤指數之被動式ETF市場，快速成長，投資人對於指數成分為「股票」或「債券」之ETF已相當熟悉，因此，先開放固定比例股債平衡型被動式ETF商品，後續視實際發展狀況，再循序漸進開放其他多資產ETF。

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