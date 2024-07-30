火車頭德國經濟萎縮 歐元區成長再落後美國

歐元區第2季經濟小幅成長0.3%，但由於火車頭德國經濟意外萎縮，凸顯與美國經濟成長差距。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐元區第2季經濟小幅成長0.3%，但由於火車頭德國經濟意外萎縮，凸顯與美國經濟成長差距。

美國表現超出預期，但歐洲經濟在4月至6月僅實現溫和增長，凸顯仍處於低迷狀態，而且猶豫不決的消費者儲蓄明顯更多，民眾不願花錢買新房子或汽車。歐盟統計局週二公佈的官方數據顯示，使用歐元的20個國家第2季的國內生產毛額增加0.3%。歐元區最大經濟體德國再次陷入收縮，下降0.1%。

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相較之下，美國經濟第2季較第1季成長0.7%，年增率2.8%。美國消費者的支出很自由，而政府在來自更大預算赤字和商業投資補貼、通貨膨脹削減法案下的可再生能源，以及半導體生產和基礎設施的支出，也為美國經濟成長做出了貢獻。

歐洲面臨揮之不去的影響，因為新的勞工協議延遲實際工資的恢復，旨在緩解能源危機的政府支持付款和稅收減免正逐步取消，各國政府已轉向削減能源緊縮期間膨脹的赤字。歐洲央行提高利率幫助通膨率從2022年10月的10.6%降至6月的2.5%，但也抑制建築活動，並抑制房價長達數年的上漲。

另一個因素是歐洲消費者的預防性儲蓄水準異常高，今年前3個月達到15.4%，創下除了疫情時期的歷史新高。凱投宏觀（Capital Economics）歐元區副首席經濟學家傑克·艾倫-雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）表示，高儲蓄率和消費者調查顯示民眾「進行重大購買的意願極低」。

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