台達電數位雙生解決方案 獲國內電子組裝大廠訂單

電源供應器大廠台達電明日盤後將公布第2季財報。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）明日盤後將公布第2季財報，營運團隊今率先釋出營運捷報，旗下機電事業群推動的數位雙生解決方案獲得國內電子組裝大廠客戶訂單，加快客戶新產品生產導入的速度，成功縮減80% 以上調機時間。

台達電觀察，應對市場需求少量多樣化的趨勢，電子產品加速迭代翻新，不過，每當相關產線導入新品時，企業就需投入大量人力物力，規劃產線設計、測試設備規格，有時程冗長、效率低落的問題，對此，台達透過數位雙生解決方案，將「虛擬機台開發平台」與模組化硬體控制設備結合，打造出虛實整合設備 。

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台達電分析，在電子產業的電路板組裝產線當中，提升電子元件可靠度的重要材料「三防膠」具備防潮、防鹽霧、防霉三大保護功能，在傳統的噴膠製程階段，此材料的噴塗路徑全憑經驗與想像，實際測試時若出現誤差，則需反覆試驗，造成材料與時間浪費，是電路板組裝線的一大痛點。

台達電指出，透過旗下「虛擬機台開發平台」的高度擬真數位化噴膠機台，在虛擬環境中就能規劃噴塗路徑、優化參數，並即時了解噴塗效果，應用到實際設備後，可強化噴塗品質，大幅提高生產效率，虛擬模型生成的最佳路徑，可直接轉換成機器手臂控制代碼，或設備所需的參數檔，節省機台的編程和調試時間，靈活應對少量多樣的生產需求，大幅縮短交貨時間。

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