軟協將升格為資服業同業公會 強化產官連結

軟協理事長沈柏延預估，公會最快有望在明年農曆過年前成立。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中華民國資訊軟體協會（下稱軟協）理事長沈柏延今日表示，軟協未來將轉升為資訊軟體服務商業同業公會，成為產業與數位發展部之間的溝通橋樑，台灣企業、外商都可參加同業公會；沈預估，公會最快有望在農曆過年前成立，不過最終須看政府作業進度。

軟協今日舉辦「2024數位應用週」開幕活動，今年主題為「以智慧臺灣 永續新生活」。台灣產業發展一向是硬體製造重於軟體開發、應用，但全球市值前10大企業半數是軟體公司，沈柏延於致詞時直言，台灣上市櫃資服業者僅46家，市值也僅佔上市櫃整體的0.7%，規模偏小，還有很大成長空間。

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尤其，近年產官學研皆重AI、ESG、資安、數位轉型與淨零轉型，沈柏延說，這都為台灣資訊軟體產業帶來成長機會，產業要一起努力讓台灣成功轉型為數位強國，而未來公會就將扮演重要角色，將產業需求與聲音傳達給政府，協助政府強化技術研發、最佳化法規環境，也能接軌國際。

沈柏延會後受訪時並表示，公會核心理念是協助產業發展，轉升為公會後首要目標除增加會員數外，也將強化國際拓展，和日本、新加坡、澳洲與越南、泰國等東南亞國家強化聯繫與合作，讓台灣企業能邁向更廣大的海外市場。

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