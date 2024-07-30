安碁資訊Q2獲利創高 企業資安投資續看增

安碁資訊營運持續向上。圖為百代宏碁大樓揭牌儀式，左二為安碁資訊總經理吳乙南。（資料照，宏碁提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）表示，今董事會通過第二季財報，其中單季稅後淨利5597萬元，年增23%，每股稅後盈餘（EPS）2.54元，優於去年，獲利創單季新高。安碁資訊並通過辦理現金增資發行新股案，以擴大業務、充實營運資金等。

安碁資訊第二季營收5.29億元，年增18%，毛利率40.3%，稅後淨利5597萬元，年增23%，每股稅後盈餘2.54元；上半年累計營收9.8億元、年增16%，毛利率40.37%，稅後淨利1億元，年增19%，上半年每股稅後盈餘4.57元，也優於去年，因營收持續創高，安碁資訊刷新單季營收新高紀錄、並已連續第5年雙位數成長。

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展望未來，安碁資訊表示，除了原有的簽約專案外，也看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資的大幅成長；因應企業上雲面臨的安全威脅，陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務，為下半年整體營運帶來穩健成長動能。

針對現金增資，安碁資訊說明，主要目的為擴大業務充實營運資金、轉投資子公司宏碁雲架構服務公司及償還銀行借款，而對子公司投資主要是因應資料中心的機電系統隨AI算力提升，進行擴建及汰換機電設備，並購置綠能設備等。

本次現金增資發行800萬股，每股發行價格暫定為新台幣200元，依公司法規定保留發行新股總額之10%由員工認購，另依證券交易法規定，提撥發行新股總額10%公開申購，其餘80%洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

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