習近平不疼！中國低端製造業掙扎苦撐

中國當局專注「新質生產力」產業，低端製造業目前陷入苦撐。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管中國國家主席習近平希望國家經濟專注於電動車、綠色科技等「新質生產力」的發展，然而低端製造業長期以來不僅是中國爆炸性成長的支柱，也是最大的就業來源之一。如今因西方買家的訂單疲軟、外國市場的貿易限制，以及東南亞國家日益激烈的競爭，這些業者皆苦撐求生。

中國是服飾最大出口國，以及玩具、家具主要生產者，匯豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，「論到勞動密集產品，中國仍是巨無霸」，然而低成本對手的競爭加劇，「這些產業全都苦苦掙扎」。

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金融時報報導，根據美國銀行（BofA）全球研究報告，去年前8月，服飾、鞋類與家具佔中國整體出口9％，該數據從2001年的20％下降，反觀，汽車與機械佔比則從16％遽增至33％。

該報告也顯示，近幾年中國在全球鞋類、服裝銷售的佔比下滑，其在耐吉、愛迪達等品牌的整體供應佔比，從2017年的20％至27％，降至2022年的16％至20％。當中許多產能轉移至東南亞國家，尤其是印尼與越南，越南如今是第2大出口國，相關佔比從2％上升至10％，堪稱最大受惠國。

另外，根據2023世界鞋類年鑑，儘管中國仍是全球最大供應國，然而過去10年，中國在全球鞋類出口的佔比已下滑逾10個百分點。

報導說，產線的轉移反映企業尋找成本較低的勞動力，然而在地緣政治升溫之際，此舉更是為尋求供應鏈的去風險。范力民表示，任何傳統勞動密集產業進一步撤離中國，恐導致就業流失，而這是中國決策者亟欲避免的事。他說，「中國大量的製造業仍是中低技術，因此需要留住這些勞動密集產品產線」。

生產鞋類材料的福建晉江嘉怡塑膠公司張姓銷售經理表示，內外需求下滑衝擊像他們這樣的企業，然而美國等市場對中國產品課徵的高關稅使情況雪上加霜，「一個工廠日產量這麼多，有這多工廠、到處都有工廠，怎麼養活這麼多人」？

福建傑奧工業（音譯）公司王姓總經理也表示，隨著需求疲軟，留下的客戶都專注於討價還價，公司被迫將300名員工中裁掉一半人力，「對於我們傳統企業，實際上充滿許多障礙」。

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