掛失信用卡3大精進措施 強制設24小時專線、30秒內要接通

銀行局副局長童政彰表示，凡卡友進入信用卡掛失的語音服務，等候時間不得超過30秒。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化保障卡友權益保護，金管會今天（30日）表示，已經要求各發卡機構辦理民眾信用卡掛失之三大精進措施，包括：「必須增設24小時信用卡掛失專線」，「電話接起後，營業時間內不超過30秒」及「每年查核掛失受理情況」等，須在三個月內完成。

民眾若遺失信用卡，最擔心就是遭到不肖人士盜刷，但許多卡友抱怨，打進銀行的服務專線想辦理掛失之後，電話卻常常被轉來傳去，讓心急如焚的卡友更加不滿。

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金管會為了化解民怨，今年上半年與銀行公會共同討論相關精進改善措施，最後，在7月16日發函給銀行公會，要求所屬會員發卡機構，必須在「文到三個月內」，完成提升發卡機構人工語音掛失作業之三大措施。

銀行局副局長童政彰說明，第一、請各發卡機構增設24小時信用卡掛失服務專線，提供民眾更便捷之金融服務。

第二、各發卡機構應確保信用卡語音人工掛失功能之服務水準，自客戶進入掛失選單起，電話接聽之平均等候秒數於營業時間內，不超過30秒。

第三、各發卡機構應就上開服務水準落實內部查核機制，所屬稽核單位針對「人員接聽信用卡掛失」之服務水準應每年至少辦理一次查核，並視缺失改善辦理情形機動增加查核頻率。

此外，童政彰表示，金管會也要求各發卡機構，必須完善信用卡便民掛失資訊之揭露，總計有三大方向，包括：第一、由銀行公會統籌於所屬網站，揭露各發卡機構信用卡掛失服務資訊，以利社會大眾查詢之用。第二、請各發卡機構應於所屬信用卡業務網頁第一層頁面揭露其信用卡掛失服務資訊，並於該網頁超連結至銀行公會網頁提供他行掛失之資訊。

第三、金管會請有提供數位掛失管道，例如：於網路銀行或行動銀行APP之發卡機構，將信用卡掛失功能，置於該管道之信用卡頁面的顯著處。

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