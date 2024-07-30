蘭陽指揮部及國防大學欲解除契約 聯合再生：採取法律行動

接獲蘭陽指揮部及國防大學來函表達欲解除契約，聯合再生表示將採取法律行動。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕六月底立委指稱陸軍蘭陽地區指揮部所裝置的太陽光電案場有中國製設備，聯合再生（3576）表示，案場誤用德商於中國組裝的變流器將於3日內更換，孰料，今日接獲蘭陽指揮部及國防大學來函表達欲解除契約，聯合再生表示將採取法律行動。

聯合再生指出，國防部公開招標租地設置太陽光電案場，其中24案有使用陸製設備疑慮的案場中，子公司永梁佔其中4案。聯合再生當時也坦承，因對案場管理有所不足，以致於誤用德國廠商於中國組裝的變流器，將於 3日內提出案場整場更換台製變流器的工程規劃與設備型號，經同意後會儘速進行設備更換工程。

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聯合再生認為，永梁依契約並配合機關來函要求處理，全力盡速改善該案場設備，但蘭陽指揮部於改善期間屢屢阻撓，不讓工程人員進場改善，更於今日來函表達欲解除契約，聯合再生表示對此實感遺憾，為捍衛公司與股東權利，將依法依約委請外部律師採取法律行動。

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