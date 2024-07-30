高捷O9苓雅運動園區A基地招商 捷運局：估吸引171億元投資

高捷O9苓雅運動園區A基地啟動招商。（捷運局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市大眾捷運系統橘線09苓雅運動園區站（A基地）土地開發案今公告招商，總面積2.03公頃，開發預估引入171億元投資，象徵O9站運動樂活新都心正式啟動。

捷運局長吳嘉昌表示，隨高雄地區捷運路網逐步成形，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機。

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本案分為3處基地招商，今優先公告位於輔仁路側的A基地，面積約1571坪，容積率630%，預估可興建約1.77萬坪大樓，並引入公共托育設施及親子館，運動休閒生活聚落首部曲啟動。

O9聯開案配合打造高雄運動城市政策，市府先進行中正體育場華麗轉身改建計畫，將原本封閉式場所改造為開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工。

同時本案歷經2年的都市計畫變更程序，將原有運動設施重新集中規劃設置，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統，周邊的公共設施將配合開發時程優先到位。

招標資訊已於高市捷運局官網－「聯開專辦」－「聯開案件資料」項下公告，訂於2024年12月30日截止收件，預計8月辦理招商說明會。

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