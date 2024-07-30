王品夏慕尼鑽戒吸客 搶攻七夕情人節商機

王品集團旗下夏慕尼鐵板燒搶攻七夕情人節約會商機，祭出「法式雙人海陸饗宴」誘客。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團旗下夏慕尼鐵板燒搶攻七夕情人節約會商機，祭出「法式雙人海陸饗宴」誘客，合照上傳IG限時動態，還有機會抽中價值7萬元的求婚鑽戒，預估將帶動情人節檔期業績成長5％～10％。

夏慕尼總監林姉鈺表示，夏慕尼全台14家分店平均每個月服務約8萬個客人，其中有約40%的來客為情侶，可說是「約會餐廳」，尤其特別受到25~35歲的女性消費者青睞。

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林姉鈺指出，滿足情侶七夕約會需求，夏慕尼今年七夕特別推出「法式雙人海陸饗宴」為愛訂製浪漫，選用肉質細緻豐郁「日本A5和牛」與夏慕尼經典「白蘭地鴨胸」期間限定雙主餐，搭配北海道干貝、海大蝦與大比目魚等海鮮食材，打造約會盛宴。

法式雙人海陸饗宴自即日起限時販售到10月14日，9月底前到店用餐，合照上傳IG限時動態，有機會抽中價值超過7萬元的亞立詩求婚鑽戒，目前夏慕尼七夕檔期訂位率約7成，預計下周就會陸續訂滿。

夏慕尼還特別邀請時裝品牌APUJAN，以「肩並肩的浪漫」為靈感打造新的制服，透過多層次的藍色及法國國旗色等元素，融入品牌法文標語「SOYONS ROMANTIQUE, SOYONS CÔTE À CÔTE（肩並肩的浪漫）」，展現法式浪漫的時裝風采。

王品表示，台灣鐵板燒產值年年增長，2023年受惠於疫情解封、內需爆發，推估全年產值超過120億元、年增率達66％，成長力驚人。

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