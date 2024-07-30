央行出手！台幣震盪走升收32.846元

新台幣匯率分別在中午以及臨收盤前出現兩波的急拉走勢，最後升值2.4分，收在今日最高價32.846元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走高、收小紅，新台幣兌美元匯率在中央銀行、連同出口商進場拋匯下，新台幣匯率分別在中午以及臨收盤前出現兩波的急拉走勢，最後升值2.4分，收在今日最高價32.846元，成交量在市場觀望氣氛轉濃下，降至14.835億美元。

台股今日則是上演逆轉大秀，盤初一度狂殺逾300點，隨尾盤台積電翻紅，最後上漲59.08點，收在22223.57點，惟三大法人合計賣超201.41億元。其中，外資賣超幅度又擴大至236.07億元。

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匯銀主管指出，新台幣貶值危機尚未解除，後續還是要看外資動向，不過今日看到央行積極阻貶，人民幣匯價也出現急拉走勢，顯然央行不樂意看到台幣貶值太快，台幣緩貶趨勢仍然不變，本週仍有機會測試33元整數關卡。

另外，市場也都在密切注意日本央行明日是否再度升息或是祭出另一波縮減購債計畫，以及聯準會即將於台灣時間8月1日凌晨公布最新利率決策。一般認為，日央升息機率不大，但應該會公布新的縮減購債計劃，這也是最近日圓升值的主因；Fed此次仍將按兵不動，市場關注焦點在於Fed聲明措辭以及鮑爾會後談話是否釋出9月可能降息的蛛絲馬跡。

台幣今早以32.87元開出，一開盤即貶至32.895元，續寫波段新低，最高為32.846元。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日上揚0.2%、日圓重貶0.83%、韓元也貶值0.06%、新幣貶0.08%，惟台幣與人民幣分別升值0.07%與0.06%，近日台幣與人民幣走勢亦步亦趨。

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