電商來勢洶洶 中國上半年超市已關閉逾130間

隨著網路店商興起，中國今年上半年實體零售商門市已關閉超過130間。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於網路電商興起，中國傳統超市關閉步伐近幾年從未停止，速度甚至正持續加快，根據最新數據顯示，中國今年上半年關閉的商店及超市的數量已超過130家，其中包括不少產業巨頭，如大潤發、華潤萬家、永輝等。

外媒報導，傳統超市競爭力逐年下滑，關閉門市的數量持續攀升，根據《聯商網》統計，中國今年上半年累計關閉超過130家超商及超市，若再加上上海城市超市及湖北富迪超市因經營困難幾乎關閉所有門市，實際關閉的數量遠遠超出這項數據，且不只中國本土品牌商，另有家樂福、沃爾瑪、卜蜂蓮花等外資公司都受到影響。

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數據指出，中國大型超市近十年以平均每年關閉690家門市的數量銳減，其中，2012年中國大型超市門市總數為1萬1947間，但到2021年總數銳減至5340間，10年縮水幅度高達57.8%。

傳統商店及超市關閉的大多數原因都與經營不善、出現虧損有關，另外，還有租約到期、租金及人力成本無法負荷，以及商品力、價格力上無法與電商競爭等，因此大多數連鎖企業若想自救維持公司不虧損，就須要把業績較差、地段較差及租金過高的門市關閉。

不過，關店並非持續營運的長久之計，因零售市場、消費模式的轉變，應尋求企業轉型，探索新的賽道，以優化門市並繼續開店，目前倉儲會員模式是業內最熱門模式，而典型例子就是山姆。

據了解，在2023年到今年1月底，山姆已在全中國開設47家門市，去年營收高達人民幣843億（約台幣3820億），突破過往紀錄，成為零售界焦點，即使其位置偏遠，還有較高的會員費，仍有很多人前往購買，主要原因是倉儲會員超市可以包攬日常所需，且商品高品質、高CP值，別的地方還買不到，消費完還能享受到優質的服務。

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