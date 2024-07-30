培訓緝毒犬 海關徵求中部廠商倉儲場所供實地訓練

財政部關務署徵求中部廠商提供倉儲場所等，供緝毒犬進行實地訓練。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為培訓緝毒犬，財政部關務署於台中市后里區設緝毒犬培訓中心，建置各種模擬訓練設施，培養犬隻基礎搜查能力，訓成犬隊分派各關執勤，協助打擊毒品走私；不過，犬隻在培訓中心完成基礎訓練後，須移地至民間廠商實體倉儲場所進行進階訓練，關務署徵求中部廠商提供訓練場地，協助培訓優質緝毒犬。

根據統計，今年上半年緝毒犬查獲毒品走私市值約1.4億元。關務署表示，犬隻在緝毒犬培訓中心完成基礎訓練後，須移地至民間廠商實體倉儲場所進行進階訓練，循序強化犬隻於貨物堆放區、貨品陳列架、貨物輸送帶、海空運貨櫃及行李轉盤等環境嗅查技巧，建構犬隻實境執勤能力。

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關務署指出，中部地區富有多元產業聚落，如工具機、自行車、光電面板、木工機械設備、手工具及機械零組件等產業別；多樣型態廠房、倉儲及物流環境具備不同類型樓梯、地面及平台等設施；另各式成品、半成品與原物料獨特氣味及各工廠產品製程具備不同形態聲響、視覺及氣味刺激，對培訓準緝毒犬提前適應多樣化執勤環境甚有助益。

關務署強調，近年毒品走私猖獗，運毒及藏匿手法推陳出新，亟需藉由多元化場地模擬實務情境，挑選出環境適應力及嗅查能力優異的海關緝毒犬。關務署表示，特別感謝裕隆汽車、旭東機械、京揚國際、大宇紗筒等支持緝毒犬培訓，及新可大國際、野寶科技、愛爾蘭商速聯台灣分公司、法液空電子設備等加入協力廠商行列，另持續邀請中部廠商提供各式貨物等訓練場地，共同為建構無毒家園、確保社會安全盡一份心力。

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