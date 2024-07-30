國巨上半年EPS達24.04元 估Q3營收、毛利率、產能利用率續成長

國巨上半年EPS達24.04元，執行長王淡如（中）預估第3季營收、毛利率、產能利用率都會持續成長。（擷取自線上法說）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今日公告第二季財報，每股稅後盈餘（EPS）13.02元，累計上半年EPS來到24.04元，國巨執行長王淡如也於線上法說會時表示，面對第三季展望，估計營收、毛利率、產能利用率都會較第二季持續成長。

國巨第2季營收314.18億元、季增10.2%，稅後淨利54.53億元、季增18.3%，EPS來到13.02元，國巨表示，第二季因提列未分配盈餘稅3.15億元，使得單季EPS減少0.75元；至於上半年國巨營收達599.23億元、年增13.4%，稅後淨利100.62億元、年增28.1%，EPS達24.04 元。

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王淡如指出，預估第三季營收將較第二季呈現低個位數成長毛利率也會較第二季35.1%呈現低個位數百分點的增加，至於產能利用率方面，標準品從原本50%提升至65%、特殊品產能利用率也從70%提升至75%，而特殊品與標準品的訂單出貨比則維持在1上下。

展望後市，國巨認為，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

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