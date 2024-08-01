LTN經濟通》2025日本世博會 會有飛的計程車?

新創企業SkyDrive是目前日本空中計程車（eVTOL）的領頭羊。（彭博社）

SkyDrive 是目前日本空中計程車的領頭羊

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動垂直起降飛行器eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing）在過去是人們對於汽車飛行想像，如今，在新創公司、汽車、航空業巨頭紛紛加入下，eVTOL的技術也漸成熟；瞄準城市對城市的短途旅運需求，對應現有商品即是傳統直升機，但直升機是傳統燃油飛行器，在能耗上、成本上、安全性上，eVTOL均更勝一籌，也更符合環保節能減碳的趨勢。

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其中，由鈴木等企業出資、開發的飛行車新創企業SkyDrive是目前日本空中計程車（eVTOL）的領頭羊，其計畫在2025年的日本大阪關西世界博覽會上實現商用飛行汽車起飛也備受關注，根據報導指出，世博會目前已預定包含SkyDrive等4家企業的eVTOL投入飛行。

也因為世界各地提倡環保節能減碳，eVTOL的趨勢在各家企業眼中指日可待，紛紛加入研究、開發飛行汽車的行列，曾有人預測其到2050年的全球市場規模將達到180兆日圓，除了汽車製造商，汽車零件供應商及航空業也都開始為飛行汽車領域布局。

日本鈴木2023年宣布與SkyDrive合作生產「飛行車」。（路透）

SkyDrive飛行車 將在2025年世博會起飛



「空中飛行汽車」的開發競爭趨於激烈，日本創新企業「SkyDrive」成立於2018年，是脫胎於飛行車開發志願團體Cartivator的新創公司，短短兩年就獲得Toyota、NEC、Panasonic等多家日本巨頭共同贊助計畫，SkyDrive目標是開發出全球100多個飛天車項目中，最小巧的一款飛行車，瞄準大都會區的通勤商機，並計畫在2025年的日本大阪世博會試飛。

報導指出，日本汽車製造商鈴木汽車（Suzuki Motor Corp）2023年6月表示，已與SkyDrive公司達成協議，將合作生產「飛行車」，雙方會在日本靜岡縣的鈴木集團一家現有工廠生產「電動垂直起降」飛行器（eVTOL），鈴木汽車也表示，SkyDrive將成立一家全資子公司來生產飛行車，鈴木汽車則將協助製造前的準備工作，包括人才確保。

據了解，SkyDrive於2022年9月獲得了鈴木的出資，2023年12月，鈴木再向該公司追加出資，進一步強化了技術和製造方面的合作體制，據稱，該工廠的最大年產量可以達到100架，著眼於大阪關西世博會，該公司正朝著實用化邁進，鈴木的出資金額以及該公司的出資比例尚未公開。

日本車企本田向美國新興企業Joby Aviation投資，以推近eVTOL的自主開發。（美聯社）

看準飛行車商機 日本企業摩拳擦掌

事實上，在SkyDrive之前，日本新創企業teTra研發的飛行車「Mk-5」在2021年7月底於美國開放預購、並於2022年開始交車，該飛行車為單人乘坐機型、續航距離預估為160公里，其目標在2025年開始提供使用量產機型進行2據點間移動服務。

另外，日本車企Subaru也在2023年秋季的「日本移動出行展（Japan Mobility Show）」上首次公開了eVTOL「SUBARU AIR MOBILITY Concept」，宣佈消息時已進入飛行測試階段，過去從未公開過飛行汽車的相關消息，讓外界十分驚訝，由於Subaru前身是大日本帝國在二戰期間主要的軍用飛機生產商「中島飛機」，如今也涉足evtol了，意味著祖業將以另一種形式復活。

同樣也是日本車企的本田，同樣看準飛行車商機，2023年向開發eVTOL的美國新興企業Joby Aviation投資約4億美元，以推近eVTOL的自主開發，兩家公司還簽署了動力總成和驅動零件供應的長期協定， 並認為與汽車技術的協同效應以及整合本田生產系統的最佳實踐，將有助於促進這些飛機的高效批量生產。

如今，eVTOL的實用化動向越來越活躍，相關的業務範圍也持續擴大，包含作為eVTOL主要零件的馬達和材料都受到矚目；日本國內的大企業中，有電裝（DENSO）及東麗（TORAY）等正在推進eVTOL零部件的開發；而在飛機零件方面擁有實際業績的廠商也在期待市場eVTOL正式起飛及量產，並藉助推高其業績表現。

日本多摩川精機公司負責為SkyDrive的eVTOL生產馬達等的企業。（擷取自多摩川精機官網）

各企業競爭飛行車商機 多摩川精機螳螂捕蟬

此外，1938年創辦的老牌企業「日本多摩川精機」，是負責為SkyDrive的eVTOL生產馬達等的企業，過去曾向豐田混合動力車（HV）「普銳斯」等供應零件，如今也決定瞄準航空産業電動化，應用之前培育的技術，開發高輸出功率的馬達，並涉足飛行汽車業務。

多摩川精機的松尾社長曾表示，「我們公司的使命是靠技術生存，企業要想發展，必須持續開發尖端技術」，並透露公司的民用飛機業務的銷售額已超過30億日圓，預估在未來5年將會增加到100億日圓，而eVTOL等空中交通相關業務有望佔到一半的銷售額。

另外，多摩川精機的專務熊谷秀夫指出，「除SkyDrive以外，正與美國Archer Aviation及本田等推進開發eVTOL的5至6家企業，就感測器等零部件供應進行洽談」，希望確保眾多交易對象，坐穩作為eVTOL供應商的基礎，當日本企業角逐飛行車市場，背後的零件供應商也獲得不少好處。

其中，製造産業用真空泵及飛機零部件的日機裝（Nikkiso）也涉足飛行汽車相關業務，其向Joby Aviation供應構造零件，由於日機裝控制飛機噴氣引擎氣流的零部件「葉柵（cascade）」佔全球市占率高達9成，其一體成型輕量高強度碳纖維強化塑膠（CFRP）的領先技術，與輕量化技術與重視續航距離的電動交通工具匹配度很高，因此得到Joby Aviation的好評。

日機裝（Nikkiso）一體成型輕量高強度碳纖維強化塑膠（CFRP）與電動交通工具匹配度很高。（美聯社）

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