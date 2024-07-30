韓國會議員籲學台灣 15年內產生比台積電更大公司

南韓一名國會議員表示，如果學習台灣培植半導體產業經驗，15年內韓國就能產生像台積電這樣的公司。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓政府部會和半導體產業、學術界，以及研究機構官員齊聚討論如何加強國產系統半導體競爭力。一名國會議員表示，如果學習台灣培植半導體產業的經驗，15年內韓國就能產生像台積電這樣的公司、甚至更大。

韓國在29日於國會大廳舉行「關於增強國內無晶圓廠競爭力和振興產業的國會政策辯論」。主持這場辯論的國會議員高東真（Koh Dong-Jin）強調，國家政策和政府在台灣台積電的成長過程中發揮主導作用，台積電成立於1987年，是全球第一大代工廠，截至本月初，全球市值已升至第8位。

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高東真表示，如果南韓在未來4到5年內能夠很好地引領無晶圓廠和代工行業，他認為將能夠在未來12到15年內擁有一家比台灣台積電更大的公司。他說：「國內代工廠要發展，無晶圓廠必須作為一個生態系統共同發展」；但也有人指出，南韓國產系統半導體的成長在結構上仍非常困難。

人民力量黨議員高東真預測，如果培育好國內的無晶圓廠和代工產業，15年內韓國就能產生台積電這樣的公司。高東真表示，台積電成立時，台灣政府支持50%的設施投資，並補充道，日本政府也支持台積電熊本當地工廠建設的50%，投資額原本需要5年的時間，卻在兩年4個月內完成，他說：「這真是令人驚訝」。

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