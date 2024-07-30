結束連8季虧損！群創Q2小賺12億元 毛利率重返雙位數

群創Q2小賺12億元，毛利率重返雙位數。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）今日搶先公布第二季財報，在連續8季虧損後，群創終於轉虧為盈，第二季毛利率回升至10%、稅後盈餘12億元，每股稅後盈餘0.12元，展望第三季，在消費意願持續受通膨影響下，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，但價格可望維持平穩。

群創指出，第二季受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，使得營收較上一季成長12.6%，營運成果順利轉盈，本季毛利率與EBITDA利益率分別達到10.0%及14.4%。

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進入第三季預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。群創表示，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。同時，群創將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。

根據群創揭露的第二季財報，合併營收569億元，營業淨利4億元，稅後盈餘12億元，每股稅後盈餘0.12元。折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出38億元。

第二季整體出貨面積671萬平方公尺，較前一季增加11.5%，液晶面板售價為每平方公尺259元美金。2024年第二季營收以產品應用別區分，電視為40%、車用產品為22%、可攜式電腦為21%、手機及商用產品為12%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為13%、10到20吋為33%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為33%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為78%以及22%。

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