名師解盤》容逸燊：台幣未續貶 關注反彈量價結構

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

今天加權指數微幅上漲59點，不過今天是開低之後走高，從7月17日以來，台股跌破月線以來，只要是指數開低，無一例外都是收黑K，可是今天開低一度破了前波低點，最低來到21833點，接近21800點的位置，強力反彈將近快400點，今天低點往上力道，近期算強勢的，昨天籌碼結構，融資大減60幾億，上禮拜五大跌700點過後，融資追繳這2、3天密集「萬箭齊發」，今天10點半之前，也可以看到很明顯中小型股有明確賣壓出現，11點過後，由台積電拉抬，甚至帶動其他中小型股，比較像樣的反彈出現。

最終OTC指數上漲1.2%，包括終場過後，台幣也沒有再繼續貶值，預期明天下半週開始會進入比較像樣的反彈。23200點之上的壓力，仍頗為沉重，後續要看反彈量能狀況如何，因為這波往下跌的量能，大概4800億到5000億以上帶量黑K下跌，而反彈都是呈現量縮，大概4000億出頭。

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所以未來幾天指數有反攻的話，勢必注意整個量價結構，可不可以重回多方角度，接下來美股重量級科技股要公布財報，像微軟、Meta、蘋果等，市場都比較擔心會不會重蹈Google、特斯拉財報公布後的狀況，所以後續值得留意，美股財報後走勢。

這週很多央行將進行利率會議，包含日本央行可能進一步升息，英國央行可能再度降息，未來美元會不會降息後走弱，這將帶動外資去回補亞洲股市，所以FED進入到降息循環之後，應該可以比較有利於資金重回股市，所以空頭修正時間點，可能會在8月底、9月，差不多是暉達法說前後，以及FED正式進入降息循環之前的時間點，趁這波反彈有接近月線左右，可以調整手中比較弱勢的持股，未來22000點附近可能來回測試，建議電子權值股、高檔股，可以趁反彈減碼，謝謝。

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