力成Q2每股獲利2.45元 上半年累計為4.77元

力成Q2每股獲利2.45元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）今召開法說會並公布第2季財報，受惠客戶需求回升，第2季營收195.86億元，季增6.9%、年增13.8%，毛利率19%，季增1.5個百分點、年增2.2個百分點，稅後淨利18.28億元，季增5.2%、年增36.1%，每股稅後盈餘2.45元。

力成上半年營收379.15億元，年增15%，毛利率18.3%，年增1.9個百分點，稅後淨利35.65億元，年增44.3%，每股稅後盈餘4.77元，較去年同期3.31元顯著成長。

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力成指出，第2季標準型記憶體（Commodity）季營收、年營收持續成長，並貢獻獲利。行動記憶體（Mobile）因營收訂單加溫，呈雙位數成長，優於預期。車用記憶體（Automotive）季營收持平，年營收在市場需求下持續成長。

力成表示，儲存型快閃記憶體，受惠固態硬碟SSD需求帶動營收成長，固態硬碟（SSD）在以數據中心/人工智慧服務相關產業復甦中，也帶動收入繼續增長。

邏輯IC業務，力成因超豐客戶訂單加持下，季營收年增雙位數成長，力成的營收符合預期，Tera Probe/TeraPower季營收年增持續成長。

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