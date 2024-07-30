臉書「台股奶奶孝親團」粉專版主被抄了 10個月獲利逾5000萬元

徐男等5人（排二為徐男）移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

〔記者邱俊福／台北報導〕徐姓緬甸華僑涉嫌來台組詐騙機房，由旗下小編製作「台股奶奶孝親團」等臉書粉專投資廣告，引誘民眾上鉤後，再將這些民眾名單，以每名350元泰達幣（約1萬1000元）代價，轉賣給境外假投資虛擬貨幣詐團行騙，警方初估短短犯案10個月，獲利逾5000萬元。刑事局偵七大隊第三隊今天宣布偵破，逮徐等5人送辦。

警方調查，40歲徐嫌，去年6月開始在北市信義區承租商辦作為機房，招攬林姓等4名成員，在臉書投放投資股票的廣告，只要有民眾詢問，便會指示其加入投資股票的LINE群組，先以介紹飆股及股市資訊取信民眾，後續再以投資虛擬貨幣及代操保證獲利等話術，引導購買泰達幣。

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只要民眾有意願投資泰達幣，便誘使其加入由境外詐團操控的假投資虛幣LINE群組，將上鉤民眾轉手給境外詐團，遂行詐騙。

該集團轉手一名民眾給境外詐團，可獲取350元泰達幣，經查每月平均轉給詐團高達500個名單，至今年3月為止，獲利逾5000萬元，而該集團以微信、紙飛機聯繫境外詐團至少3個以上，從其內容為簡體字，不排除勾結的境外集團為中國籍人士。

徐姓緬甸華僑為首的詐團，在臉書架設的「台股奶奶孝親團」粉專。（記者邱俊福翻攝）

警方是經刑事局打詐「情資研析中心」分析假投資案件後，鎖定該集團，5月21日經前往機房等地查緝，逮徐姓等5人到案，查扣犯案用手機、桌腦、筆電、公司文件等贓證物。警詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送地檢署偵辦。

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