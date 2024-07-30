房市買氣飆高溫 上半年全國買賣移轉棟數17.7萬棟、年增27％

根據內政部統計月報最新發布，今年上半年全國買賣移轉棟數約17.7萬棟、年增幅達27%。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣飆高溫，不論是新建案、中古屋均呈現價量齊揚。根據內政部統計月報最新發布，今年上半年全國買賣移轉棟數約17.7萬棟、年增幅達27%，若搭配信義房價指數，顯示價量齊揚，房產業者預期在房價頻創新高的過程中，下半年股市、政策走向將左右房市下半年動態。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年台股指數寫下新高，市場資金與信心充沛，加上民眾對於房價信心看漲，同時間市場上短期呈現供需失衡，帶動新建案、中古屋皆出現價量齊揚走勢，下半年房市雖仍處於短期供給吃緊，但陸續也有挑戰出現，包括美國總統大選已經對於創高股市帶來調整壓力，銀行房貸也不若先前寬鬆，高漲房價也可能迫使政策再度出手，不過從營建類股頻創新高的走勢來看，短期內市場資金還是對房市看好。

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下半年股市、政策成房市關鍵變數

若對比信義房價指數，六都加上新竹地區，新北房價指數年增10.2%、桃園年增15.6%、新竹年增17.1%、台中年增14.9%、高雄年增13.1%，上述5大都會區，房價指數年增率都超過1成，房價漲幅呈現急漲趨勢。

根據內政部預售屋實價揭露，今年前5月全國預售屋揭露6.3萬件，年增8成，揭露件數比去年1至6月還要多，若搭配2024第2季國泰房價指數大廈模型價格來看，包括新北、桃園、台南的單價年增率都超過1成，而全國單價上漲也達7.9%，顯示整體房市呈現價量齊揚表現。曾敬德補充，下半年股市、政策可能是下半年較大的變數。

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