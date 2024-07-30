智原：Q3營收可望季增 加速先進製程接案

智原今日召開法說會，對未來看法樂觀正面。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠商智原（3035）今日召開法說會，智原總經理王國雍表示，展望第三季，合併營收可望較上季成長，三大產品皆季增，IP及NRE（委託設計服務）可望再創單季新高紀錄。智原未來的成長將由先進製程及先進封裝兩大引擎帶動，智原獨特的垂直分工商務模式，可以提供客戶整合的一站式購足服務，未來可放大先進封裝的營收貢獻，同時也增加先進製程的開案機會。

王國雍指出，上半年先進製程業務表現優異，上半年簽訂之Design win訂單金額已超過去年全年，客戶對先進製程的詢問度持續提升，使得公司於先進製程及先進封裝洽談中的案子數量大幅增加，加速先進製程接案的耕耘曲線。

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智原第二季合併營收為26.5億元，季增3%，年減9%，第二季毛利率為47.1%，歸屬於母公司業主之淨利為2.6億元，基本每股盈餘為1元。

回顧第二季，三大產品別皆較前一季成長，IP營收為3.5億元，季增5%，年增1%，委託設計服務（NRE）為6.5億元，季增3%，年增32%，再創單季新高紀錄；量產營收為16.6億元，季增2%，年減21%，ASIC客戶庫存調整漸近尾聲，調整過後將陸續恢復動能，MCU需求亦較上季增加，帶動量產營收較上季成長。毛利率受到產品組合影響較上季增加0.6個百分點達47.1%，惟營業費用季增12%，使得營業利益率較上季下降達9.7%，基本每股盈餘為1元。

智原表示，上半年公司完成許多佈局，包含併購、現金增資及策略投資，為公司長期發展奠定基礎，雖然今年量產受到庫存調整影響，但公司在設計環境、設計資源及夥伴關係等多個面向的佈局持續進行以銜接先進製程及先進封裝的廣大需求。公司亦於第二季加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟（Intel Foundry Accelerator Design Services Alliance），此合作可以滿足客戶對先進應用的需求，同時擴大公司於先進製程之潛在市場，為公司帶來新一波ASIC商機。第二季智原在先進製程快速擴展並獲得客戶肯定，讓公司成功獲取數個國際客戶先進製程ASIC開案，挹注NRE營收再創單季新高。

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