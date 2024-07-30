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淡馬錫未來5年投資美國近兆元 對中國仍謹慎

2024/07/30 15:33

新加坡投資公司淡馬錫計畫未來5年在美國市場投資300億美元（台幣9849億元）。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡投資公司淡馬錫計畫未來5年在美國市場投資300億美元（台幣9849億元），新加坡《海峽時報》指出，淡馬錫對向中國投資仍保持謹慎態度。

淡馬錫北美地區主管簡藹珊（Jane Atherton）7月29日接受採訪時表示，美洲將將繼續成為公司最大的資本投資國。淡馬錫在北美和南美2024年的投資，將是十年來首次超過中國。淡馬錫在美洲投資約630億美元，大約占整體投資組合的22％，中國投資佔投資組合的19%，新加坡投資佔27%。

美國經濟在第2季成長比預期更快，持續表現優於全球其他主要經濟體。儘管近期美國股市波動，但受到AI題材帶動，標普500指數今年以來勁揚14.5％。

截至3月份，淡馬錫管理的資產為3890億美元（台幣12.7兆元），高於去年同期的3820億美元（台幣12.54兆元）。

由於半導體製造、人工智慧和數位經濟等投資聯繫，中國和美國正爭奪半導體製造的主導地位。美國試圖透過實施出口管制和關稅限制中國競爭對手的崛起，甚至考慮制定更嚴格限制中國獲得先進半導體技術的規則。

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