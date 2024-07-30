營邦楊梅富岡新廠估年底完工 全年營運看成長

圖為營邦楊梅富岡新廠興建工程。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠營邦（3693）今日表示，於桃園楊梅富岡興建的全新工廠已完成上梁儀式，因興建進度超前，預計可於2024年底完工啟用，此新廠將可滿足5至7年內已可預見的市場需求。

營邦尚未公告第二季獲利表現，而該公司上半年累計營收則為36.1億元、年增約6%，創歷史同期新高。營邦除既有業務持續耕耘外，今年看好AI存儲、水冷散熱2大核心成長動能，董事長梁順營日前稱，下半年營運將有望逐季向上，全年營收力拼雙位數成長。

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AI伺服器需求持續成長，營邦今日也表示，旗下AI伺服器產品屢獲北美市場前幾大的知名存儲（Storage）廠商青睞，而營邦研發可搭配英特爾（Intel） Xeon 6最新平台的水冷技術，也可望在私有雲客戶間帶來一波換機潮，因產品發展順遂，目前產能已不敷需求。

營邦說明，楊梅新廠基地面積近4000坪，正式營運後預計可提供超過目前2倍的產能，將專注於生產最新的AI存儲伺服器、以及高性能存儲伺服器，確保能快速回應客戶需求。

此外，因營邦與輝達（NVIDIA）等供應商保持緊密合作，該公司指出，未來將持續深耕輝達先進的Bluefield DPU技術和Smart NIC卡的AI存儲伺服器應用，預期新廠落成後，可為營邦帶來更好的營運成長。

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