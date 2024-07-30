盛群：市場價格競爭激烈 Q3營運與上季持平

盛群總經理蔡榮宗看好下半年表現優於上半年。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕MCU廠盛群（6202）今日召開法說會，盛群總經理蔡榮宗表示，近來終端市場需求沒有非常熱絡，從618購物節來看，消費電子產品呈現溫和成長，預估第三季營收與第二季相仿，下半年會優於上半年，第一季為谷底，由於近來晶圓代工價格下滑，對於未來毛利有正面幫助，但目前市場價格競爭激烈，為了爭取重要客戶，將持續提供較佳的價格。

盛群第二季營運較上季改善，單季合併營收6.83億元，季增54%，年減5%，營業毛利2.80億元，季增73%，年減14%，歸屬於母公司本期虧損3416萬元，每股虧損0.15元，上半年每股虧損0.35元。

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蔡榮宗指出，產品價格下修主要是客戶需求與市場競爭，持續針對重要客戶提供較佳價格，爭取客戶下單，舊有庫存晶圓成本較高，新的晶圓生產成本下滑，可抵消部分市場價格競爭的壓力，現在代理商提貨陸續恢復正常，第三季毛利率變動性不大，大致在40%上下。

至於AI趨勢，蔡榮宗指出，盛群MCU並沒有AI功能，目前整個AI生態系正在架構中，對MCU產業具正面影響，其中AI伺服器需要多個散熱風扇，將使用更多無刷直流電機MCU，現有客戶正在測試，預計年底完成，有助明年電機馬達散熱相關MCU產品出貨，健康量測產品導入AI功能，也有助健康類MCU出貨。

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