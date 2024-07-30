正式突破35兆美元！美國國債規模再創新高

美國國債正式突破35兆美元！刷新紀錄（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國聯邦政府繼續以創紀錄的速度舉債，美國國債規模再創新高。外媒報導，美國財政部週一下午公佈最新數據顯示，截至上週五（26日），美國國債規模已經突破35兆美元（約新台幣1148兆元），創新歷史新高。

外媒報導，在40年前，美國國債規模在9070億美元（約新台幣29.74兆元）左右，然而近年來，美國國債正以驚人速度增長，在去年9月，突破33兆美元（約新台幣1082兆元）後，今年1月，又進一步突破34兆美元（約新台幣1152兆元）大關，而上週五又進一步突破35兆美元，刷新紀錄。

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美國跨黨派研究機構負責任聯邦預算委員會（CRFB）的主席Maya MacGuineas在1份聲明中表示，這個消息令人震驚，不過，對於關注我們財政軌跡的人來說，這都不足為奇。

他表示，就在上個月，國會預算辦公室警告美國人，公衆持有的債務在經濟中的佔比，將在3年內達到創紀錄新高。今年的預算赤字將接近2兆美元（約新台幣65.6兆元），10年後將接近3兆美元（約新台幣98.4兆元）。

他指出，很多有關增加支出和減稅的言論只會讓情況變得更糟，債務是我們面臨的主要危險之一，必須儘快認真對待債務問題。

過去幾年，隨著利率上升增加償還債務的成本，美國聯邦預算赤字不斷擴大，根據國會預算辦公室（CBO）的最新估計，本會計年度聯邦政府的預算赤字預計將達到1.9兆美元（約新台幣62.32兆元），這將比去年的赤字高出2000億美元（約新台幣6.56兆元）。

1.9兆美元的年度赤字將成為美國歷史上第3大赤字，僅次於2020會計年度的3.1兆美元和2021會計年度的2.7兆美元，而2020年和2021年正值聯邦政府在新冠疫情的救助計劃上大舉支出的時期。

IMF此前警告稱，美國財政狀況“特別令人擔憂”，美國的巨額財政赤字加劇了通脹，並對全球經濟構成“重大風險”。

摩根大通執行長傑米·戴蒙近期表示，他希望美國政府能夠主動採取措施，把重點放在減少其年度預算赤字上，不要等到出現了問題再行動。

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