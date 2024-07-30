陽明新董事長蔡豐明 李孟諺讚「年輕有經驗」帶來新氣象

交通部長李孟諺讚美陽明新董事長蔡豐明「年輕有經驗」。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部長李孟諺今（30日）於交通部與媒體座談，談及陽明海運等單位人事異動，李孟諺說，陽明海運8月1日辦理交接程序，新任董事長是海洋大學航管系教授兼系主任蔡豐明，總經理則是白崑榮，期待蔡豐明為陽明海運帶來新氣象。

李孟諺說，蔡豐明是美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，在海運界有豐富經驗，也是現任的陽明海運獨立董事，對陽明有一定熟悉程度；他年紀48歲，年輕又有經驗，是難得人才，期待替陽明海運帶來新氣象。

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李孟諺也感謝現任董事長鄭貞茂，帶領大家度過疫情考驗，償還債務、累積資產，階段性任務結束後，期待新任董事長帶領陽明迎接新挑戰。

至於港務公司、高鐵、華航、台航、驗船中心等，李孟諺說，這些公司過去經營績效都很好，經過疫情考驗，仍創造很好的業績和盈餘，公司與員工也有穩定關係，因此是否有人事異動、需要其他經營理念注入，目前還不確定，會作綜合性考量。

李孟諺特別點名華航，疫情期間轉貨運，創造盈餘，還有港務公司、高鐵也很不容易，對他們表達衷心感佩。

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