鴻海iPhone 16量產爬坡 精密機構件出貨暢旺

鴻海（2317）集團為蘋果（Apple）代工的高階iPhone 16機種與相關終端設備即將進入量產爬坡階段。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團為蘋果（Apple）代工的高階iPhone 16機種與相關終端設備即將進入量產爬坡階段，負責組裝業務的子公司工業富聯（601138.SH）看好客戶高端機型銷售狀況優於預期，旗下精密機構件等出貨情形良好，未來將持續推動數位轉型，強化自動化生產。

工業富聯近日於投資者互動平台回答提問時指出，儘管2023年全球智慧型手機市場需求疲軟，但今年有望呈現回暖的發展態勢，受惠於公司在高端機種領域的積極佈局，終端精密機構件公司出貨保持穩健，大客戶高端機型銷售狀況優於預期，結合公司在新產品導入、量產爬坡速度、品質管控等方面的能力的持續提升，將帶動營業收入、利潤成長。

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工業富聯表示，目前旗下位於中國河南濟源、江西贛州的5G終端精密製造園區開始投產營運，成為當地投資金額最高、建設最新、智慧化程度最高的手機精密機構件製造基地，集團向來致力於推動數位轉型，以提升效率、管控成本、監控品質，在多重業務領域中已見成效，更進一步探索「燈塔工廠」的標準化建設，致力於複製、推廣、實施數位製造解決方案。

蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）本月已親自前往鴻海集團旗下位於中國深圳的觀瀾廠區，攜手該公司董事長劉揚偉、蘋果大中華區總經理葛越視察部分iPhone 16產能狀況，此外，蘋果在當地新設立的應⽤研究實驗室也將就近提供Vision Pro、iPad、iPhone等產品的測試服務深化與代工廠之間的合作關係。

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